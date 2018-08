(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Esordio della Var nella Liga, visto che nei match di ieri non c’era stato bisogno di ricorrere all’aiuto degli assistenti al video. Ad inaugurare quella che anche in Spagna si annuncia come una novità storica è stata la sfida tra Rayo Vallecano e Siviglia, in cui gli ospiti si sono imposti per 4-1. Grande protagonista del match è stato l’ex milanista Andrè Silva, arrivato in Andalusia da una decina di giorni ma già capace di segnare una tripletta. L’hat trick a Vallecas gli è riuscito grazie proprio alla Var, visto che il suo terzo centro personale e il quarto gol del Siviglia (a segno anche con Vazquez) era stato annullato dall’arbitro Lahoz per fuorigioco. Poi però gli assistenti al video gli hanno fatto presente che si era sbagliato e dopo esame alla moviola il gol è stato convalidato. Poco dopo ancora Var: su attacco del Rayo Vallecano l’arbitro ha fischiato una punizione dal limite: il video ha mostrato che il fallo era stato commesso dentro l’area e quindi è stato dato il rigore,trasformato da Embarba.