(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 20 AGO – “Mai più”: Papa Francesco ribadisce la ‘tolleranza zero’ nei confronti dei pedofili. Lo fa in una ‘Lettera al Popolo di Dio’ dopo l’ultimo grave scandalo, quello della Pennsylvania. “Come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e altrui”. “Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli”. Il Papa chiede di porre fine ai silenzi: “Se in passato l’omissione ha potuto diventare una forma di risposta”, oggi è il momento di “denunciare tutto”.