(ANSA) – ROMA, 20 AGO – Il gruppo francese Total ha deciso di ritirarsi da un progetto per lo sviluppo di un grande giacimento di gas in Iran, dopo la reimposizione delle sanzioni americane per il programma nucleare di Teheran. Lo ha reso noto il ministro del Petrolio iraniano, Bijan Zanganeh, citato dalla televisione di Stato. Si trattava dell’unico grande progetto in campo energetico di un’azienda europea dopo l’accordo del 2015 sul programma atomico della Repubblica Islamica.