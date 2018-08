(ANSA) – ROMA, 20 AGO – La Renault Sport One di F1 ha ufficializzato con un comunicato l’ingaggio del pilota australiano Daniel Ricciardo, ora alla Red Bull, per le prossime due stagioni. “Renault è lieta di confermare l’arrivo di Daniel Ricciardo – è scritto in un comunicato -, che correrà con Nico Hulkenberg come pilota titolare a partire dalla stagione 2019”. “Renault ha deciso di ritornare in Formula 1 con il chiaro intento di battersi per il titolo di campione del mondo – è il commento di Jerome Stoll, presidente di Renault Racing -. Firmare con Daniel Ricciardo rappresenta un’opportunità irripetibile di avanzare verso questo obiettivo, e Renault non poteva perdere questa occasione. Siamo felici di accogliere Daniel nella nostra equipe, certo ancora in fase di costruzione, ma più motivata che mai”.