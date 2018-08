CARACAS – Sono due gli italo-venezuelani convocati da Rafael Dudamel per le amichevoli che disputerà la vinotinto contro Colombia (7 settembre a Miami) e Panama (11 settembre a Città del Panama).

I calciatori di origine italiana che dovranno rispondere alla convovazione sono Nahuel Ferraresi (ex Deportivo Táchira, attualmente in forza al Paralada in Spagna) e Fernando Aristeguieta De Luca (ex Caracas, ora in forza all’America de Cali). Oltre a loro ci sono due calciatori che militano nella nostra Serie A: Tomás Rincón (Torino) e Darwin Machis (Udinese). Ma nella lista dei convocati ci sono anche delle vecchie conoscenze del campionato italiano: Rafael Romo (meteora dell’Udinese, ora in forza ai ciprioti dell’Apoel Nicosia), Rolf Feltscher (ex Parma e Padova, attualmente con i Los Angeles Galaxy della MLS) e Josef Martínez (ex Torino, ora con l’Atlanta United).

La nazionale venezuelana userà le gare contro Colombia e Panamá come preparazione per la Coppa America che si disputerà l’anno prossimo in Brasile, ma sopratutto per il sogno più ambito: il mondiale Catar 2022.

La gara contro i cafeteros andrà in scena nel Hard Rock Stadium di Miami il 7 settembre alle 20:30, quattro giorni dopo volerà in Panama per sfidare I padroni di casa alle 21:00 nello stadio Rommell Fernández.

La lista dei convocati

Portieri: Wuilker Faríñez (Millonarios – Colombia) e Rafael Romo (Apoel Nicosia – Cipro)

Defensori: JhonChancellor (Anzhi Majachkala – Russia), Wilker Ángel (Akhmat Grozny – Russia), Nahuel Ferraresi (Peralada – Spagna), Yordan Osorio (Vitoria Guimaraes – Portugallo), Ronald Hernández (Stabaek – Norvegia), Alexander González (Elche – Spagna), Luis Mago (Carabobo) y Rolf Feltscher (L.A. Galaxy – USA)

Centrocampisti: Júnior Moreno (D.C United – USA), Tomás Rincón (Torino – Italia), Agnel Flores (Monagas), Ronaldo Lucena (Deportivo Táchira), Sergio Córdova (Augsburgo – Germania), Darwin Machís (Udinese – Italia), Jhon Murillo (Tondela – Portogalla), Rómulo Otero (Al Wahda – Arabia Saudita) e Eduard Bello (Antofagasta – Cile)

Attaccanti: Christian Santos (Deportivo La Coruña – Spagna), Yeferson Soteldo (Universidad de Chile – Cile), Fernando Aristeguieta (América de Cali – Colombia), Salomón Rondón (Newcastle United – Inghilterra) e Josef Martínez (Atlanta United – USA)

(di Fioravante De Simone)