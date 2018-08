(ANSA) – MOSCA, 20 AGO – Decine di richiedenti asilo entrati in Russia con i documenti di identità speciali per i tifosi – i fan-ID – rilasciati in occasione dei Mondiali di calcio stanno cercando aiuto legale a Mosca nel tentativo di sfuggire a guerra, repressione politica e omofobia. Lo ha fatto sapere un gruppo di assistenza per i rifugiati, citato dal Moscow Times. Durante il torneo iridato, molti di loro hanno tentato di entrare in Europa illegalmente usando i fan-ID. Da quando è stato introdotto per la prima volta il regime senza visti cento richiedenti asilo entrati in Russia usando i loro fan-ID hanno contattato il Comitato di assistenza civica. “Il Mondiale ha reso ancora più economico e facile venire in Russia come richiedente asilo perché la gente non ha più dovuto comprare un visto”, ha detto Varvara Tretyak, consulente per questioni migratori, precisando di aver avuto colloqui con richiedenti asilo da Nigeria, Bangladesh, Yemen, Afghanistan e Somalia. Le loro chance di ottenere asilo sono però “vicine allo zero”.