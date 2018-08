(ANSA) – ROMA, 20 AGO – Si profila un altro rinvio per la presentazione del calendario del campionato di serie C. La Lega Pro, in una nota in cui annuncia per il pomeriggio di mercoledì prossimo, 22 agosto, a Roma l’incontro del direttivo e l’assemblea delle società, comunica che “in riferimento a questi impegni, in sede di assemblea, potrebbe, molto probabilmente, essere deciso di posticipare la data di presentazione del calendario”.