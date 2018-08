CARACAS – Che impresa per l’Accademia Puerto Cabello. La formazione dello stato Carabobo ha battuto per 2-0 il Caracas in una gara disputata nello stadio La Bombonerita della località costiera. Le reti dell’Academia Puerto Cabello sono state segnate da Enzo Maidana (16’) e Edson Castillo (67’).

La formazione allenata da Sanvicente è stata poco precisa in area avversaria ed ha pagato a caro prezzo le disattenzioni del reparto arretrato.

Sul campo La Bombonerita della città di Puerto Cabello la nostra collettività è stata rappresentata da: Rubert Quijada Fasciana (in campo l’intera gara con la fascia da capitano), Daniel Saggiomo (ammonito al 40esimo e sostituito al 43esimo da Ronaldo Chacón) e Rafael Arace Gargano (entrato al 70esimo al posto di David Muriel).

Un’altra delle “piccole” che sta sorprendendo tutti è il Metropolitanos che ha battuto 1-0 il Portuguesa. Il mattatore della formazione viola è stato Zamir Valoyes (67’). Grazie a questa vittoria la formazione viola è al terzo posto in classifica con 9 punti alle spalle della coppia Monagas-Zamora che sono a quota 12.

In uno dei big match della quinta giornata, il Monagas ha espugnato lo stadio Pueblo Nuevo di San Cristobal. I guarreros de Guarapiche si sono imposti con il punteggio di 0-1 grazie al gol su calcio di rigore di Martín García (43’). I padroni di casa hanno chiuso la gara in 10 a causa dell’espulsione del portiere Velásquez al 42esimo, mentre gli orientali sono rimasti in nove uomini Angelo García e Ismael Romero hanno ricevuto il cartellino rosso per somma d’ammonizioni, rispettivamente al 78esimo e 83esimo.

A Puerto Ordaz, nell’altro mact clou della quinta di campionato, Mineros de Guayana ha battuto in rimonta per 2-1 l’Estudiantes de Mérida. Ospiti in vantaggio con Luis Castillo (36’), i padroni di casa trovano il pari con Richard Blanco (45’+1). Il gol della vittoria arriva a quattro minuti dal termine con Johan Arrieche.

Hanno completato il programma della quinta giornata: Deportivo Anzoátegui-Trujillanos 3-1, Aragua-Atlético Venezuela 2-0, Deportivo La Guaira-Deportivo Lara 1-1, Zamora-Estudiantes de Caracas 2-1 e Zulia-Carabobo 2-1.

(di Fioravante De Simone)