(ANSA) – GROSSETO, 20 AGO – Due turisti sono stati sfiorati da un fulmine durante una bomba d’acqua che si è abbattuta questo pomeriggio su Marina di Grosseto e Marina di Alberese, all’interno del Parco regionale della Maremma, in provincia di Grosseto. Subito soccorsi dal 118 e trasferiti all’ospedale della Misericordia di Grosseto, i due non sarebbero in pericolo di vita. I turisti erano andati a ripararsi verso la pineta dopo essere stati sorpresi dal violento temporale, quando il fulmine è caduto molto vicino a loro. Un fulmine è caduto anche all’ippodromo dei Pini di Follonica, bruciando una centralina elettronica, dove è stato annullato un convegno in programma stasera.