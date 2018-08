TORINO. – Dieci gol alla Juve in 7 partite di Champions, 4 nello ‘Stadium’, ultimo dei quali la storica rovesciata della scorsa primavera. Ma adesso per Cristiano Ronaldo, candidato all’ennesimo trofeo – miglior giocatore nei tornei Uefa, che verrà assegnato il 30 agosto, avversari Modric e Salah – è arrivato il momento del primo gol con la maglia bianconera.

Lo aspettano i tifosi che sabato sono pronti a quella festa sfumata a metà luglio il giorno dello sbarco di CR7 a Torino, quando il fuoriclasse portoghese e il club bianconero decisero di non organizzare lo show allo stadio nel giorno delle visite mediche e della presentazione alla stampa. Ronaldo e la Juventus hanno sudato oggi, alla Continassa, in un pomeriggio di caldo torrido.

Con la Lazio, sabato all’Allianz Stadium, sarà una verifica importante per Allegri sull’assetto da dare ai bianconeri per sfruttare al meglio CR7. La sostanza nella prima giornata di campionato c’è stata, va aggiunta anche la forma. L’enigma, in questo momento, sembra legato a Dybala. Come fare rendere al meglio l’argentino senza lasciarlo nell’ombra del 5 volte Pallone d’Oro è uno dei compiti del tecnico bianconero. Quello che è appena iniziato sarà un anno decisivo per il numero 10 bianconero messo di fronte a un bivio dopo due stagioni positive ma nel complesso al di sotto delle aspettative.

Per il momento l’unico indispensabile sembra Mandzukic. “Il primo gol di Cristiano arriverà molto presto”. è la certezza di Szczesny, il portiere che ha appena raccolto l’eredità di Buffon. C’è da lavorare per migliorare la difesa: i due gol subiti a Verona hanno messo in evidenza la difficoltà dei bianconeri a schierare due terzini offensivi come Cancelo e Alex Sandro, almeno in questa fase della stagione.

Intanto, Pjanic e la Juventus sono vicinissimi alla firma del nuovo accordo che allungherà il contratto fino al 2023 con un sostanzioso aumento. Effetto-Ronaldo ma anche di un gruppo sempre più ambizioso”.