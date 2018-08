CARACAS – Un sogno nato quando era una bimba, tutto nato grazie ai Power Rangers, serie di televisive d’azione per ragazzi che seguiva con grande entusiamo. Dopo aver convinto i genitori che voleva praticare il karate, ha visitato il Dojo vicino casa. In questo modo é arrivato il primo contatto di Andrea Amada con il tatami.

“A sei anni ho iniziato ad allenare, tutti i giorni andavo al Dojo. Allora non partecipavo a gare ufficiali, ma lo stesso mi emozionavo. L’amore per questo sport era tale che mi ero dimenticata che volevo diventare un Power Rangers”.

Adesso, la venezuelana Andrea Amada é diventata uno dei perni della nazionale creola di karate. Durante questa settimana, Amada, vuole aggiungere una nuova medaglia al suo prestigioso palmares, quella del Campionato Panamericano. La campionessa del tatami pochi giorni fa ha conquistato la medaglia d’argento nei Juegos Centroamericanos y del Caribe che si sono disputati a Barranquilla in Colombia.

Da domani fino al 26 agosto sarà impegnata nel Panamericano che si svolgerà nell’Arena Carioca, a Rio de Janeiro, in Brasile. Amado é a caccia della sua quarta medaglia d’oro nella manifestazione continentale.

A questa manifestazione sportiva parteciperanno atleti con un’età compresa tra i 12 ed i 20 anni.

“Mi sono preparata al meglio per preparare questa manifestazione. Per me è un evento importantissimo, voglio ripetere i sucessi delle tre edizioni precedenti” ha dichiarato Amada in un comunicato stampa.

(di Fioravante De Simone)