(ANSA) – KABUL, 21 AGO – I talebani hanno lanciato oggi due razzi contro il palazzo presidenziale di Kabul mentre il presidente Ashraf Ghani pronunciava il suo messaggio alla nazione in diretta tv in occasione della festività islamica dell’Eid al-Adha (festa del sacrificio): lo rende noto la polizia afghana. Non ci sono vittime o feriti. Secondo la polizia il primo razzo è caduto vicino al palazzo presidenziale mentre il secondo nelle vicinanze di una struttura della Nato e dell’ambasciata americana. L’attacco sarebbe stato lanciato da una casa che è stata prima circondata dalle forze di sicurezza afghane e poi distrutta con un bombardamento aereo.