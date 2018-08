(ANSA) – ROMA, 21 AGO – Partecipazione record con ben quattordici azzurri in gara nelle qualificazioni maschili degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che – per quanto riguarda i tabelloni principali – comincia lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Si tratta di Thomas Fabbiano, settima testa di serie delle “quali”, Lorenzo Sonego, decima testa di serie, Stefano Travaglia, 26esima testa di serie, subito impegnato in un derby tricolore con Matteo Donati, così come a loro volta Salvatore Caruso e Lorenzo Giustino, Simone Bolelli, testa di serie numero 29, Alessandro Giannessi, Luca Vanni, Gian Luigi Quinzi, Federico Gaio, Stefano Napolitano, Andrea Arnaboldi e il Next Gen Gian Marco Moroni. Si comincia alle ore 11 locali, le 17 in Italia. Per quanto riguarda il main draw sono 5 gli azzurri presenti: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Paolo Lorenzi.