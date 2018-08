(ANSA) – FIUMICINO, 21 AGO – “Ora come faccio ad andare ad Ostia?”, “Io devo andare al lavoro in aeroporto, dove passo?”, “Ma è chiuso solo oggi?”. “Ma perché non hanno avvisato prima?”. “Io ho lavori da portare avanti e gli operai non riescono ad arrivare “. Sono bersagliati di domande dai pendolari, alcuni che protestano in maniera accesa, e residenti i vigili urbani di Fiumicino che da ieri sera alle 19 presidiano il ponte della Scafa chiuso per accertamenti strutturali. Lo stesso accade sul lato di Ostia. Sono ancora tanti quelli che non sanno nulla del provvedimento. Ieri sera le prime proteste. Una doppia linea di transenne preclude il passaggio delle auto. I vigili fanno tornare indietro le vetture e dirottano verso la Roma-Fiumicino, il Gra e la via del Mare. “Abbiamo avuto conferma che l’ordinanza Astral ora permette il passaggio dei vigili del fuoco e delle ambulanze, a velocità ridotta, sul ponte” ha detto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino durante un sopralluogo.