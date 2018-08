(ANSA) – GROSSETO, 21 AGO – E’ stato spento intorno alle 3 della notte l’incendio scoppiato ieri pomeriggio nella zona di Torre Argentiera su Monte Argentario (Grosseto). Le condizioni meteo, con la cessazione del vento e l’aumento dell’umidità, hanno permesso un più celere spegnimento delle fiamme. Dalle prime ore di stamani due elicotteri stanno operando sul posto per le operazioni di bonifica e scongiurare ripartenze delle fiamme in previsione di un rinforzo del vento nelle ore più calde. Numerose squadre del coordinamento volontariato, operai dell’unione dei comuni delle Colline Metallifere e due elicotteri della protezione civile regionale si sono concentrate sull’evento, mettendo in sicurezza prima le abitazioni, col supporto di squadre dei vigili del fuoco, e poi il resto dell’incendio.