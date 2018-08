(ANSA) – VENEZIA, 21 AGO – “Credo che, nelle prime ore dopo il disastro, la situazione sia stata gestita male dalla famiglia Benetton, perché occorreva subito una presa di posizione; però è bene e fondamentale, in questa fase, chiarire fino in fondo le cause del crollo e le relative responsabilità. I cittadini hanno il diritto di capire cosa è accaduto”. Lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando il tema delle responsabilità della strage di Genova.