(ANSA) – MILANO, 21 AGO – Aveva lasciato l’auto all’Easy Parking, un parcheggio low-cost vicino all’aeroporto di Malpensa l’8 agosto, e con la fidanzata è tornato a riprenderla la sera del 19 agosto. Ma per ritrovarla ha dovuto aspettare oltre 16 ore, passando la notte nel parcheggio in attesa, per poi andare a Magnago, a 16 km di distanza a casa del proprietario di un altro parcheggio, che però non aveva la chiave. Così ha raccontato Mirko Reale Ruffino che sulla questione ha presentato una denuncia alla questura di Lecco, dove vive, una volta rientrato in possesso della macchina grazie a un parente che gli ha portato la chiave di scorta. Questa disavventura non è però capitata solo a lui. Nella stessa sera anche altre persone (una cinquantina, ha riferito) hanno vissuto gli stessi disagi nella notte del 19, facendo intervenire i carabinieri di Somma Lombardo (Varese) al parcheggio. La macchina di Ruffino, ha scritto nella denuncia, segnava 300 km in più di quando l’aveva lasciata al parcheggio.