(ANSA) – NAPOLI, 21 AGO – “Stiamo provando a mettere in pratica quanto più velocemente possibile quello che ci chiede Ancelotti, non possiamo già pensare allo scudetto però vogliamo partire bene e guardare partita dopo partita. Se poi saremo in una buona posizione, allora lo scudetto diventerà uno dei nostri obiettivi”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Allan al sito brasiliano Lance.Il 27enne brasiliano ha parlato delle avversarie a cominciare dall’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: “Il suo arrivo in Italia aumenta la visibilità del torneo e regala un motivo in più per competere ma un giocatore non può vincere da solo il campionato. Noi pensiamo a noi stessi, faremo ciò che abbiamo sempre fatto e proveremo a lottare con la Juventus Inter e Milan: “Hanno passato – ha spiegato -dei momenti difficili, ma hanno investito molto e stanno tornando per lottare per i vertici-. Careca ed Alemao – ha detto – hanno vinto titoli con questa maglia e ne hanno fatto la storia: vorrei seguire le loro orme”.