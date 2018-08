(ANSA) – MONTECATINI TERME (PISTOIA), 21 AGO – Alla vista della polizia che stava per fermarli per un controllo hanno prima accelerato cercando di dileguarsi nel traffico, poi, inseguiti dagli agenti, hanno deciso di fuggire a piedi lasciando nell’auto, tra l’altro, droga, telefoni cellulari e un tablet, oltre a un libro su Osama Bin Laden e una copia del Corano. E’ successo venerdì scorso a Montecatini Terme (Pistoia). A indagare sulla vicenda è stata chiamata anche la Digos. Grazie agli oggetti abbandonati nell’abitacolo sono stati identificati tre uomini che erano a bordo: due cittadini marocchini e un romeno, tutti fra i 25 e i 29 anni di età, residenti in Toscana. Sono stati denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e per non essersi fermati all’alt della polizia. All’esame della Digos il contenuto dei cellulari e del tablet, per analizzare eventuali collegamenti con ambienti islamici. Il libro ritrovato è una copia di ‘Osama Bin Laden. Il terrore dell’Occidente’, di Antonello Sette e Fabrizio Falconi.