(ANSA) – TORINO, 21 AGO – “Era importante vincere e dare un segnale subito, anche con qualche sofferenza. Siamo all’inizio, dobbiamo ancora prendere bene le misure, ma siamo sulla buona strada”. Così Federico Bernardeschi, match winner del Bentegodi con il gol in pieno recupero che è valso il 3-2 finale dei bianconeri, sul percorso che porterà la Juventus alla miglior condizione. La prima verifica sabato contro la Lazio all’Allianz Stadium. “Non vediamo l’ora di giocare in casa nel nostro stadio e davanti i nostri tifosi – ha spiegato il centrocampista ai microfoni di Juventus Tv -. La Lazio è una squadra molto forte, sarà dura. Come sempre, come per tutte le partite, dobbiamo dare il 100% e giocare come sappiamo”.