(ANSA) – TEHERAN, 21 AGO – Novantacinque persone sono state ricoverate in ospedale con sintomi di soffocamento per una tempesta di sabbia che si è abbattuta sul sud-est dell’Iran. La tempesta, con venti fino a 115 chilometri orari, ha colpito la provincia del Sistan-Baluchistan, al confine con il Pakistan. Il direttore provinciale dell’agenzia per i disastri naturali, Abdolrahman Shahnavazi, ha detto che le particelle sospese nell’aria hanno superato di 60 volte la quantità normale. Molte città iraniane, specialmente nelle province meridionali del Khuzestan, dell’Hormozgan e del Sistan-Baluchistan, sono state colpite in modo crescente da tempeste di polvere e sabbia negli ultimi anni.