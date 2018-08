(ANSA) – ROMA, 21 AGO – “L’equipe di Medici Senza Frontiere sono in attesa di prestare i primi aiuti psicologici alle persone soccorse da nave Diciotti della Guardia Costiera italiana e lasciate per giorni in mare. Esortiamo le autorità italiane a concedere rapidamente lo sbarco in modo da poter prestare le cure”. Lo afferma, in un tweet, Medici Senza Frontiere.