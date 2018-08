CARACAS – La vinotinto dei canestri si avvicina a grandi passi alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di basket, due appuntamenti decisivi sulla strada che porta in Cina: il 13 settembre sfida le Isole Vergini sul parquet del Parque Miranda, incontro che in principio doveva giocarsi in trasferta. Ma il team isolano non aveva le carte in regola per ospitare il match e la Federazione Internazionale Pallacanestro (FIBA) ha deciso di cambiare sede in favore del Venezuela.

Questa sarà la seconda volta che il Parque Miranda ospiterà una gara di qualificazione verso il mondiale cinese. Durante il primo turno ha battuto il Brasile togliendoli non solo l’imbattibilità, ma anche il primato del girone.

La notizia del cambio di sede è stata diramata tramite i social network dalla Federación Venezolana de Baloncesto (FVB).

La seconda gara della vinotinto dei canestri é in programma il 16 settembre sul parquet del Forum di Valencia che ospiterà il match contro la Republica Dominicana.

La nazionale venezuelana insegue un doppio successo che metterebbe una bella ipoteca sul pass per la rassegna iridata dell’anno prossimo.

L’ultima presenza del Venezuela in un mondiale della palla a spicci risale all’edizione del 2006 in Giappone.

Dal canto suo, la Nazionale italiana è stata inclusa nel gruppo J con Lituania, Polonia e Ungheria, oltre a Olanda e Croazia, che già erano nel gruppo con gli azzurri nella prima fase.

Gli azzurri porteranno nella seconda fase le quattro vittorie raccolte nei primi sei match. Guida la classifica la Lituania con 12, poi l’Italia con 10, con un solo punto di margine sulle altre quattro.

In questa fase i ragazzi di Sacchetti affronteranno Polonia, Ungheria e Lituania (andata e ritorno): al termine di queste sei partite le prime tre della classifica accederanno ai Mondiali di Cina 2019.

(di Fioravante De Simone)