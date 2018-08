(ANSA) – VADA (LIVORNO), 21 AGO – La capitaneria di porto di Livorno ha avviato nel pomeriggio le ricerche in mare per un possibile disperso che si trovava, presumibilmente, a bordo di un’imbarcazione a vela che si è spiaggiata sul litorale di Vada senza equipaggio. L’imbarcazione, che risulta di proprietà di un 55/enne di Sassuolo (Modena) è stata avvistata da terra nel primo pomeriggio in navigazione, con il fiocco leggermente issato, e lentamente è andata a spiaggiarsi sul litorale livornese, nella zona di Vada. Sulla base di quanto è stato rinvenuto a bordo nel primissimo esame degli ispettori della guardia costiera, potrebbe essere salpata da Porto Lotti (La Spezia) sabato scorso. Quando si è spiaggiata è stata raggiunta dalla guardia costiera che ha rilevato a bordo segnali di recente attività, presumibilmente di una sola persona, ma senza che vi fosse nessuno. Subito sono partite le ricerche del presunto disperso sia in mare attraverso mezzi nautici della guardia costiera che dall’alto, con l’elicottero decollato dalla base di Sarzana, e l’ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno. Nel frattempo la procura ha disposto il sequestro dell’imbarcazione e il suo rimorchio nel porto di Cala de’ Medici a Rosignano, dove sarà a disposizione dell’autorità giudiziaria.(ANSA).