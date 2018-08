(ANSA) – UDINE, 21 AGO – Francesco Renzi, 17enne figlio dell’ex Premier Matteo, è ormai a un passo dall’inserimento nella lista dell’Udinese Primavera per questa stagione. Manca solo l’ufficialità ma il ragazzo, attaccante, alto 1.85, bomber che nello scorso campionato allievi si è messo in luce per i gol siglati con la maglia della formazione dilettantistica dell’Affrico, capocannoniere del suo girone, avrebbe convinto delle sue potenzialità lo staff del settore giovanile dell’Udinese. Il condizionale è d’obbligo per la scaramanzia del mondo del calcio in attesa dell’ufficializzazione del suo inserimento nella rosa a disposizione del tecnico David Sassarini che disputerà il campionato di Primavera 1. L’ufficializzazione arriverà solo con la diramazione della lista della lista. Il massimo riserbo tenuto dalla società sulla vicenda è fondato sul fatto che lo staff mira a non creare differenze tra i giocatori della rosa, tutelando lo sviluppo di ragazzi ancora così giovani, trattati tutti alla pari, a prescindere dal cognome.