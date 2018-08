(ANSA) – ROMA, 21 AGO – Sarà la Nazionale maschile di Beach Handball a rappresentare l’Italia ai prossimi Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018, in programma in Argentina dal 6 al 18 ottobre. La scelta effettuata dal Coni è stata fatta in ottemperanza al regolamento del Cio, che impone ad ogni Comitato Olimpico Nazionale l’iscrizione di una sola squadra per genere. L’Italia aveva ottenuto due qualificazioni, entrambe di genere maschile. Oltre al Beach Handball si era qualificata per gli Youth Olympic Games anche quella di Calcio a 5. Dopo aver ricevuto il diniego del Cio ad iscrivere entrambe le squadre, il Coni ha optato per la selezione Under 17 della Federhandball che aveva ottenuto la qualificazione nel luglio 2017, prima di quella conquistata dagli azzurrini del futsal (novembre 2017) che pertanto, per il contingentamento delle quote atleti, non potranno prendere parte all’Olimpiade Giovanile.