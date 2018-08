(ANSA) – CAGLIARI, 21 AGO – Cervi e daini di casa all’Is Molas resort di Pula, a pochi chilometri da Cagliari. Tra le buche dei campi da golf e la piscina in questi giorni sono stati avvistati un daino e un cervo sardo. Grande meraviglia per gli ospiti del resort che dapprima hanno incontrato un daino dalle imponenti corna frastagliate: l’esemplare adulto si è soffermato sul prato a brucare qualche ciuffo d’erba per poi inoltrarsi nuovamente tra i boschi circostanti e nella vicina oasi faunistica. Qualche ora più tardi ha fatto la sua comparsa un cervo sardo che, probabilmente esausto dalla calura estiva, ha pensato bene di attraversare la piscina dell’hotel, immortalato dalle immagini pubblicate sul profilo social del resort. (ANSA).