ROMA. – La Formula 1 riparte dopo la lunga sosta estiva e lo fa da uno dei santuari della velocità, forse il più ambito e affascinante. Per una settimana Spa-Franchorchamp sveste i panni dell’isola termale per gettarsi a tutta velocità nel lungo tracciato immerso nella foresta delle Ardenne dove la Ferrari e Schumacher disegnarono vittorie memorabili.

Un circuito tanto caro non solo al sette volte campione del mondo ma anche a chi, come Kimi Raikkonen, lo sostituì a Maranello nell’ormai lontano 2007 vincendo il suo primo e unico Mondiale piloti, l’ultimo nella storia del cavallino Rampante.

Negli ultimi giorni ‘Ice-man’ ha fatto parlare di se sia per la sua prima biografia, dove mette a nudo alcune delle sue debolezze personali, sia per le continue indiscrezioni sul suo futuro che lo vedrebbero ancora a Maranello almeno per il prossimo anno. E intanto il pilota finlandese è pronto per tornare in pista su un circuito mitico che lo ha visto primeggiare più di una volta.

”Nella seconda metà della stagione cercheremo di cambiare le cose e fare ancora un po’ meglio le parole di Raikkonen dopo il gp d’Ungheria in vista del ritorno in pista dopo la pausa – So che la strada è ancora lunga, tutto può succedere e le cose cambiano in fretta. Continuiamo a spingere, cercando di migliorare anche nei dettagli e di essere costanti, e sono sicuro che potremo arrivare a risultati ancora migliori.”

Circus che torna in pista all’insegna della sfida per il titolo tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Nelle ultime gare prima dello stop estivo il campione del mondo della Mercedes è riuscito a staccare in classifica il rivale tedesco nonostante la Ferrari fosse più veloce approfittando delle defaillance del tedesco.

Ora la classifica piloti vede Hamilton in vantaggio di 24 punti su Vettel che nel Gp di Germania, condotto per quasi tutta la gara ha avuto l’imperdibile occasione di allungare.