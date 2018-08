CARACAS- El presidente de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Larrazábal, luego de las medidas económicas implementadas el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro, destacó que “hay una cantidad de incoherencias en los anuncios que les preocupa”.

Advirtió que lo anunciado por el gobierno en materia económica ha generado una gran incertidumbre en el sector empresarial y manifestó su preocupación porque el plan de recuperación planteado no tiene ninguna fuente de financiamiento creíble y conocida.

Durante una entrevista que le hiciera Unión Radio, Larrazábal insistió que el nuevo salario de 1.800 bolívares soberanos no debería estar anclado al Petro, porque la economía dependerá de la volatilidad de algo que no existe.

Tampoco saben cómo será la nueva estructura de costos ni cómo calcularla, puesto se desconoce si los 1.800 bolívares son salario o compensaciones.

Alertó que la empresa privada enfrenta un problema de flujo de caja para asumir el aumento salarial anunciado y los sectores particulares no pueden hacerle frente a esta situación.

Después del consenso

Luego de fijar una posición, el gremio alertó que el aparato productivo está en grave riesgo de quiebra por la forma en que se intentan implementar las medidas.

Por ello, urge establecer un plan de recuperación de los servicios públicos y de la infraestructura del país que permitan apalancar el crecimiento de la economía, así como atacar las verdaderas causas que generan escasez e hiperinflación, que no están siendo corregidas.

Según los empresarios la situación es muy complicada, pues refleja la improvisación del Ejecutivo al aplicar estas medidas

“El gobierno pretende corregir el déficit fiscal aumentando los impuestos sobre una población ya deprimida, sin indicar cuál será su sacrificio en la búsqueda de lograr el objetivo”, expresó el vocero de la organización empresarial, citó El Impulso.

Es indispensable tener libertad cambiaría y libertad de precios para lograr incentivar la oferta, sin embargo, lamenta no observar la posibilidad de que gobierno pueda recuperar la confianza necesaria para que un plan de ajuste sea creíble y ejecutable con éxito.

Por último Larrazábal subrayó que el anclaje del bolívar soberano al petro, le parece un grave error, pues la moneda virtual no es reconocida por ningún actor económico nacional, ni internacional.

En la misma línea

Por su parte el primer vicepresidente de la organización, Ricardo Cussano, expresó que las medidas no cuentan con la aprobación de la mayoría de los empresarios y ciudadanos y dijo que el nuevo sueldo mínimo no generará beneficios a la población debido a que no hay sustentabilidad en lo que anuncia.

Afirmó que el aumento de la gasolina es otra medida errada porque considera quitarles los impuestos a los empresarios para exonerar a las personas del pago de combustible.

Mientras tanto el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, dijo que las medidas no están estructuradas para traer una recuperación económica, pues quitarle cinco ceros a la moneda es sólo un maquillaje que no detendrá la inflación, porque tampoco la inflación se paraliza con el cambio de un cono monetario.

“Lo importante sería frenar y eliminar la monetización del déficit fiscal y aumentar de forma importante los niveles de producción”, reseñó El Universal.