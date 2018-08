ROMA. – Otto gran premi alla fine della stagione ed un vantaggio di 59 punti da amministrare sul secondo. Marc Márquez guarda dall’alto Valentino Rossi, vede ancora più lontani Jorge Lorenzo (-71) e Andrea Dovizioso (-72). L’anno scorso il campione della Honda era arrivato a Silverstone appena 16 punti davanti a Dovizioso e 24 sopra Maverick Viñales. Una dote risicata, che l’aveva costretto ad una gara d’attacco, fino al ritiro per la rottura del motore, a sette giri dal traguardo, mentre lottava per il podio. Vittoria e leadership del mondiale se li era così ripresi Dovizioso.

Ora la situazione è molto diversa e tutto sembra giocare a favore di Márquez: moto collaudata, affidabile e competitiva su ogni pista; possibilità di gestire i risultati senza esporsi a inutili rischi; abitudine ormai consolidata a vestire i panni del pilota da battere. Il quinto titolo (e terzo consecutivo) in sei anni di MotoGp è a portata di mano.

In Austria è arrivato ‘solo’ un secondo posto, dietro Lorenzo, sufficiente comunque ad aumentare il distacco da Rossi (sesto) e preparare al meglio la tappa del Gp di Gran Bretagna. Una delle piste più veloci (anche nel mutare delle condizioni meteo) e lunghe del motomondiale è stata riasfaltata di recente per migliorare il grip. Michelin mette a disposizione quattro pneumatici anteriori e quattro posteriori (normalmente sono tre) a mescola morbida, media e dura.

Pista asciutta o bagnata che sia, Márquez è certo di poter fare bene. “Dopo parecchio tempo senza aver modo di correre sotto la pioggia, in Austria abbiamo avuto la conferma che sul bagnato siamo molto competitivi – avverte lo spagnolo – e questo è un grande vantaggio per noi considerando che correremo nel Regno Unito in questo weekend. Il meteo è un’altra variabile da tenere in grande considerazione a Silverstone. Ad ogni modo, qualsiasi siano le condizioni che troverò, farò di tutto per salire sul podio”.