MILANO. – L’Inter e Luciano Spalletti aspettano Radja Nainggolan per dare la giusta scossa dopo il ko con il Sassuolo. Il centrocampista belga, fermo per infortunio dalla gara con il Sion del 18 luglio, è pronto per tornare ad allenarsi insieme ai compagni. Al più tardi giovedì infatti Nainggolan rientrerà in gruppo. Il problema alla coscia sinistra ha costretto l’ex Roma a saltare l’intera preparazione.

Il belga sarà così di nuovo disponibile per Spalletti, seppur sembra difficile ad oggi l’utilizzo da titolare domenica sera con il Torino: più probabile che Nainggolan si sieda in panchina, per entrare a gara in corso. Un rientro graduale non intaccato dalle vicende extracampo. Il sito calciomercato.com ha raccontato della serata di Nainggolan in discoteca insieme a Fabrizio Corona in un locale di Dalmine, in provincia di Bergamo. Tra foto e selfie, è spuntato anche il video di un dito medio in risposta a un avventore del locale, che aveva provocato il giocatore: “domani devi giocare, vai a casa a dormire”.

Una vicenda risalente a venerdì scorso che non ha creato alcun caso all’interno della società nerazzurra, anzi. Anche perché il giorno seguente Nainggolan si è allenato a ritmi e intensità maggiori rispetto ai compagni di squadra, nella speranza di una convocazione per la sfida contro il Sassuolo. A Reggio Emilia, inoltre, il giocatore si è presentato allo stadio con mezzi propri, a dimostrazione della sua voglia di Inter.

La squadra nerazzurra tornerà in campo per preparare la reazione dopo il ko all’esordio. Nainggolan potrebbe non essere l’unica scossa che Spalletti (multato per 10mila euro dal giudice sportivo per espressioni offensive verso l’arbitro Mariani al termine della gara con il Sassuolo) potrà dare alla squadra: Skriniar è completamente recuperato e pronto a partire dal primo minuto, così come Vrsaljko e Perisic.

L’esordio da titolare dell’esterno croato dovrebbe inoltre riportare Asamoah nel ruolo di terzino, relegando in panchina il disastroso Dalbert. A San Siro per la gara con il Torino previsti oltre 60mila tifosi, con una coreografia pronta a colorare il Meazza di nerazzurro per l’esordio casalingo dell’Inter.