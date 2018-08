(ANSA) – WASHINGTON, 22 NOV – “Se qualcuno sta cercando un buon avvocato, suggerirei fortemente di non rivolgersi ai servizi di Michael Cohen”: è su Twitter la prima reazione di Donald Trump alla dichiarazione di colpevolezza del suo ex avvocato personale, che lo ha accusato di avergli chiesto di pagare il silenzio di due donne su presunti affaire col tycoon per evitare danni in campagna elettorale.