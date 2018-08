(ANSA) – ROMA, 22 AGO – Dopo le due gare in Repubblica Ceca e in Austria la MotoGP si sposta oltremanica per il terzo appuntamento del mese di agosto, sul veloce e impegnativo circuito di Silverstone. Reduce dalle due vittorie consecutive di Andrea Dovizioso a Brno e di Jorge Lorenzo a Zeltweg, il Ducati Team è già arrivato oltremanica per la dodicesima tappa del campionato 2018. Dovizioso è salito sul podio di Silverstone quattro volte, Lorenzo tre, nel 2010, 2012 e 2013, mentre lo scorso anno il pilota spagnolo ha chiuso la gara al quinto posto. “Credo che anche a Silverstone saremo molto competitivi – assicura Dovizioso – anche se lo scorso anno abbiamo vinto perché sono riuscito a fare un’ottima strategia, mettendomi sempre nella posizione giusta per provare a vincere, ma probabilmente non eravamo i più veloci. Il circuito inglese è davvero molto impegnativo e fare dei pronostici è impossibile”.