(ANSA) – MAIORCA (SPAGNA), 22 AGO – Azzurra, vince la terza prova di giornata alla Puerto Portals Sailing Week di vela e si posiziona al terzo posto della classifica provvisoria, dietro Quantum e Provezza. Dopo lo stop forzato di ieri, a causa della bonaccia, oggi la brezza termica da sudovest è entrata puntuale nella baia di Palma di Maiorca, permettendo la regolare disputa delle due prove in programma, più una di recupero. Le 3 prove hanno avuto tre diversi vincitori uno dei quali, Platoon, dopo aver vinto con autorevolezza la prima regata ha chiuso in coda alla flotta la seconda. Azzurra ha concluso le prime due prove rispettivamente in sesta e in quinta posizione, prima di dare la zampata vincente nella prova conclusiva partendo sul pin e navigando sul lato sinistro, mentre gran parte della flotta si era concentrata sulla parte destra apparentemente più favorevole. Giornata in chiaroscuro per Luna Rossa, autrice di grandi rimonte e di un secondo posto al photofinish con Provezza nelle seconda prova. (ANSA).