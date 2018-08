CARACAS – In Italia la finestra di calciomercato si é chiusa la scorsa settimana, ma in alcuni paesi europei é ancora aperta. Uno di questi paesi é la Spagna dove sono ancora in corso diverse trattative. Oggi nella penisona iberica uno dei nomi che sta risuonando é quello del venezuelano Roberto Rosales (29 anni) attualmente in rosa al Malaga, recentemente retrocesso in Segunda División.

Tra le squadre che si stanno battendo all’asta per contendersi le prestazioni del difensore della vinotinto ci sono Espanyol di Barcellona e Getafe.

Cresciuto in patria nelle giovanili del Caracas, approda in prima squadra nel 2007 é garzie alle sue prestazioni con la casacca dei rojos del Ávila fa il salto nel calcio europeo.

Nel vecchio continente gioca con il Gent. Con la formazione belga gioca dal 2008 al 2011. Poi bassa agli olandesi del Twente dove gioca dal 2012 al 2014 prima di approdare al Malaga.

La formazione ha disputato gli ultimi 10 anni in Primera División arrivando addirittura a disputare la Champions League, ma poi a causa di problema economici i “boquerones” (acciughe) sono sprofondati in classifica fino ad essere declassati in Segunda División.

Da quando sono sorti i rumors del possibile trasferimento il mister Juan Ramón López Muñiz lo ha allontanato dal gruppo per aiutarlo a trovare un accordo il più presto possibile.

C’è un’altro venezuelano a fare notizia, il centrocampista Tomás Rinón (30 anni). Stando a quanto é stato riferito da alcuni media il Torino ha rifiutato una maxy oferta giunta dagli Emirati Arabi per aquistare il campione di San Cristóbal.

Nonostante i suoi 30 anni, l’ex Deportivo Táchira, é uno de perni della squadra allenata da Walter Mazzarri. Nella gara d’esordio il Torino ha perso 0-1 contro la Roma, ma uno dei migliori in campo é stato il creolo.

(di Fioravante De Simone)