(ANSA) – ROMA, 22 AGO – Dodici atleti in gara oggi ed una giornata memorabile per l’Atletica paralimpica italiana. L’Europeo di Berlino è sempre più azzurro grazie al bottino odierno di sei medaglie – due ori, un argento, tre bronzi – e un record del mondo. Su Martina Caironi sono state scritte tante parole. E ne vanno aggiunte ancora altre per raccontare l’oro continentale numero sette della carriera ed il 18° podio internazionale. Nel lungo T63 la plurimedagliata iridata e paralimpica fa centro con un salto da 4,91 metri, una misura inarrivabile per le avversarie bloccate a 4,30 (la belga Gitte Haenen) e 3,77 (l’olandese Fleur Scouten). Oney Tapia non è voluto essere da meno. L’argento paralimpico di Rio si conferma campione europeo nel disco F11. Il lanciatore non vedente torna finalmente a calcare un palcoscenico internazionale dopo l’ultima sua uscita in maglia azzurra risalente a due anni fa e lo fa in modo eclatante. Vince la sua gara e al terzo lancio sigla il nuovo record del mondo di 46,07.