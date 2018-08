BOLOGNA. – Risintonizzare il Pd con il Paese. Farlo allargando gli orizzonti, guardando all’Europa e al mondo. E’ questo lo spirito della festa dell’Unità nazionale, a Ravenna dal 24 agosto al 10 settembre. Una manifestazione con tanti ospiti internazionali, dal vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans al premier portoghese Antonio Costa; dall’ex presidente dell’Uruguay, Pepe Mujica, al presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici, Udo Bullmann.

“Siamo pronti – ha detto il segretario del Pd Ravennate, Alessandro Barattoni presentando il programma con il suo curatore, il deputato Andrea De Maria – nonostante il momento politico non sia facile, per noi è un motivo d’orgoglio quest’anno per la prima volta ospitare la Festa nazionale. Noi pensiamo alla festa come un momento di apertura verso quella parte del Paese che il 4 marzo ci ha voltato le spalle”.

Una festa “aperta” l’ha definita De Maria, elencando i tanti ospiti esterni al Pd a partire dai presidenti di Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati; e Camera, Roberto Fico. “Abbiamo invitato i nostri alleati, le altre forze di opposizione Leu e Fi ed esponenti che fanno riferimento al Governo Lega e 5 Stelle – ha detto il deputato – Tutti coloro che abbiamo invitato sono venuti. Solo il vicepremier Di Maio ha deciso di non partecipare ufficialmente per problemi organizzativi. Ci dispiace la sua scelta di non presenza, ci sarebbe piaciuto parlare del suo decreto sul lavoro. E’ stata una scelta sua di non confrontarsi”.

Tranne Casellati, gli esponenti di altri partiti, si confronteranno con dirigenti dem: Maria Stella Gelmini con Debora Serracchiani; Fico con Graziano Delrio, Giancarlo Giorgetti con Matteo Orfini e Pier Luigi Bersani con Tommaso Nannicini.

Quanto al Pd, saranno presenti in Romagna tutte le anime del partito: chi lo guida oggi, il segretario Martina che la inaugurerà consegnando i contributi raccolti per le aree terremotate e chiuderà con un’iniziativa intitolata ‘Fianco a fianco’; poi chi l’ha guidato fino a poco fa, Matteo Renzi, intervistato il 6; e chi si è candidato a guidarlo, il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti.

Oltre a Renzi – e all’altro ex premier dem, Paolo Gentiloni – saranno presenti anche gli altri big dell’ultima stagione del Pd, come Maria Elena Boschi e Luca Lotti (che dialogherà con il presidente del Coni, Giovanni Malagò). In programma, quasi tutti gli ex ministri di centrosinistra, da Padoan a Lorenzin, da Franceschini a Madia. Fuori dai confini del Pd, spazio anche ai leader sindacali (Camusso, Furlan e Barbagallo) e a personalità come Carlo Cottarelli.

(di Roberto Anselmi/ANSA)