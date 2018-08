CARACAS – Inizia male il cammino delle guerriere vinotinto nel mondiale di baseball che si sta disputando negli Stati Uniti. Le creole sono state battute per 9-1 da China Taipei.

Nella gara disputata a Viera, in Florida, la nazionale venezuelana non é stata fortunata ha messo a segno 9 hits e mandato a punti una sola compagna. Mentre la formazione asiática con due hits in più delle creole hanno segnato 9 runs.

Ma, le venezuelane sono chimate subito al riscatto, ricordiamo che prima della partenza dalla capitana della nazionale, Solmaira Brito ha dichiarato: “La nostra meta é salire sul podio, ma ovviamente che noi puntiamo alla medaglia d’oro. Abbiamo lavorato tanto per preparare questo torneo. Vogliamo regalare questa allegria al nostro paese. So che ci riusciremo”.

Il Venezuela tornerà in campo domani alle 10:00 contro la Corea del Sud, mentre venerdì, sfiderà alle 14:00 il Porto Rico. Il cammino della vinotinto continuerà sabato, sempre alle 14:00, con il match contro le padrone di casa degli Stati Uniti. Le creole chiuderanno la prima fase domenica contro l’Olanda (fischio d’inizio alle 14:00).

La nazionale venezuelana ha tutte le carte in regola per ribaltare la situazione nella kermesse iridata: 13 delle 20 convocate hanno già sulle spalle l’esperienza della passata edizione dove vinsero la medaglia di bronzo.

Le guerriere vinotinto si sono prararete in diverse città del Venezuela prima d’intraprendere il volo verso gli Stati Uniti. Le sorti della nazionale della terra di Bolívar dipenderanno dalle prestazioni di giocatrici come Ingrid Escobar, Osmari García e Migrilys Ángulo, senza dimenticarci delle lanciatrici Giddelys Cumana e María Rincón.

(di Fioravante De Simone)