(ANSA) – RIETI, 23 AGO – Ad Amatrice e Accumoli stanotte sarà dedicata al ricordo, a due anni dal sisma del 24 agosto 2016. La veglia di preghiera si svolgerà ad Amatrice. Il raduno dei partecipanti è previsto presso la struttura appositamente allestita nell’area in cui sorgeva l’Istituto Alberghiero. La veglia avrà inizio alle 1:30. A partire dalle 3, i presenti raggiungeranno il monumento memoriale delle vittime nel parco ‘Padre Giovanni Minozzi’ con una fiaccolata. Qui avrà luogo un momento di silenzio e raccoglimento per ricordare quanti hanno perso la vita quella notte. La preghiera avrà inizio alle 3:30 preceduta dai rintocchi della campana: uno per ognuno dei 239 caduti. Alle 11 di domani la struttura allestita per la notte vedrà il vescovo Pompili presiedere la celebrazione eucaristica che sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. Il vescovo presiederà una messa anche ad Accumoli, alle 17, nella principale area Sae in cui sorge anche il monumento ai caduti.