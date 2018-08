(ANSA) – GENOVA, 23 AGO – “Sono tranquillo, sento di non avere nulla da rimproverarmi. E personalmente non vedo un conflitto d’interesse, ma non sta a me giudicarlo. Per ora nessuno dal ministero mi ha chiesto un passo indietro”. Così Roberto Ferrazza, presidente della Commissione ministeriale per il crollo di ponte Morandi e Provveditore alle opere pubbliche della Liguria, che dice di non essere stato, al momento, sentito dalla procura. E su ponte Morandi dice: “Noi non abbiamo esaminato il malato, ma la cura”. “Dal ministero delle Infrastrutture nessuno, al momento, mi ha chiesto un passo indietro”, conclude Ferrazza.