(ANSA) – VERONA, 23 AGO – La Digos della Questura di Verona ha identificato e denunciato il responsabile dell’aggressione omofoba a una coppia gay, avvenuta la sera dello scorso 11 agosto a Verona, in piazza Bra. E’ un 21enne di nazionalità romena, ma residente a Verona, già gravato gravato da numerosi precedenti di polizia per minacce, lesioni personali in ambito bullismo, ingiuria, estorsione e rissa. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria per il reato di lesioni. Al vaglio della procura scaligera anche il comportamento degli altri ragazzi del gruppo, tutti identificati e incensurati. Un 59enne e un 22enne, residenti in provincia di Verona, uniti in matrimonio in Spagna, stavano passeggiando tenendosi mano nella mano ed erano stati pesantemente insultata, per il loro palese orientamento sessuale, dal gruppo di ragazzi. La provocazione era culminata con uno schiaffo al volto al più giovane della coppia, che in seguiti si era recato al Pronto soccorso del Policlinico, sporgendo querela.