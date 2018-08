(ANSA) – CAGLIARI, 23 AGO – Nessuna tregua, il maltempo continua a imperversare sulla Sardegna con improvvisi temporali, violenti acquazzoni, bombe d’acqua e scariche di fulmini. Moltissime le chiamate ai centralini di vigili del fuoco, ma anche carabinieri, polizia e protezione civile per richiedere interventi. A Barumini, nel Medio Campidano, i carabinieri e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per aiutare circa 50 turisti rimasti bloccati a causa della pioggia e del fango all’interno del sito nuragico. I fulmini hanno creato problemi ai collegamenti ferroviari. Sospese dalle 14.30 le linee Cagliari-Carbonia e Cagliari-Iglesias a causa del danneggiamento di un apparato a Villamassargia. Al lavoro ci sono i tecnici di Rete ferroviaria italiana che dalle 15.45 hanno fatto riprendere parzialmente il transito dei convogli. Richiesta intanto l’attivazione degli autobus per sostituire le corse dei convogli rimasti bloccati. Forti disagi nel cagliaritano con allagamenti a Uta, ma anche nei quartieri cittadini come Pirri, dove già la protezione civile e la polizia municipale hanno chiuso piazza Italia. Allagamenti anche a Villacidro, Uta, Piscinas, Sanluri. In tutti i centri colpiti dal maltempo stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile, il corpo forestale e i volontari.(ANSA).