(ANSA) – PISA, 23 AGO – Il pisano di 59 anni portato via in manette dai poliziotti dopo una violenta lite con la moglie sudamericana, trovata lievemente ferita alla gola da un coltello, in realtà non è ancora stato formalmente arrestato e la ricostruzione dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Mentre l’arma non è ancora stata ritrovata. L’uomo, per ora e’ solo denunciato per violenza e maltrattamenti in famiglia, si trova tuttora in caserma a disposizione della polizia. Secondo quanto si è appreso, il primo intervento è scattato in seguito alla segnalazione di un’aggressione e quando gli agenti sono giunti in quella casa hanno subito ammanettato l’uomo portandolo via, mentre la donna veniva soccorsa. Ma successivamente i coniugi hanno dato versioni opposte: lui dice di essere stato aggredito dalla donna, lei ha invece denunciato di essere stata e accoltellata, ma il coltello non è ancora stato trovato.