CARACAS – La venezuelana Andrea Armada (18 anni) si é aggiudicata la medaglia di bronzo nella XXIX edizione del Campionato Panamericano Giovanile di Karate. La prova si é disputata nell’Arena Carioca della città di Rio de Janeiro.

In questo 2018, la caraqueña sta dimostrando il suo talento non solo nelle categorie giovanili, ma anche in quella adulta.

Recentemente, Andrea Armada aveva portato a casa la medaglia d’argento nei Juegos Centroamericanos y del Caribe che si sono disputati a Barranquilla, in Colombia. Questa prestazione le ha permesso di qualificarsi per i Juegos Panamericanos che si disputeranno l’anno prossimo a Lima, in Perù. Per la karateca venezuelana é la prima presenza in manifestazioni che fanno parte del denominato ciclo olimpico. In caso di esito positivo in terra inca Armada si qualificherebbe per il sogno più ambito: le Olimpiadi Tokyo 2020.

La medaglia conquistata da Armada in terra carioca é la sesta in un Campionato Panamericano Giovanile di Karate, nel suo palmares spiccano 3 ori e 3 bronzi.

(FDS)