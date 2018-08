CARACAS – Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, advirtió que la mayoría de los precios fijados y publicados en la gaceta oficial venezolana, no fueron concertados con los productores, pues nunca hubo un acuerdo al respecto en las mesas de trabajo que pretendían establecer un consenso entre el gobierno y los sectores productivos.

Dijo que hay gran cantidad de productos que no llegan siquiera a cubrir los costos de las materias primas, situación que es preocupante y debe ser evaluada, y casos como el de la mantequilla, la salsa de tomate o la carne, tampoco fueron consultados con los productores.

“Se planteó es que se iban a establecer mesas de trabajo para cada sector; hubo mesas el día domingo, el lunes y no se llegó a acuerdos y nos sorprendió que la lista estaba elaborada el día sábado. Los precios no fueron acordados en su mayoría”, reseñó El Universal.

Tampoco analizaron la cadena de producción, porque todo se enfocó en el sector transformador –destacó- y dejaron a un lado al sector primario, que en este momento enfrentan una gran distorsión en la estructura de costos de las empresas, como consecuencia de las fuertes medidas económicas decretadas el pasado viernes 17 de agosto.

El vocero de la organización gremial comentó que están realizando evaluaciones por parte de los diversos sectores, sin embargo, alertó que la “preocupación es que hay productos que no estaban regulados que ahora están ahí”.

Indicó que las consecuencias de estos controles es que cuando el Gobierno se empeña en imponer precios que generan pérdidas para sus fabricantes, los bienes comienzan a desaparecer.

“Nadie puede producir a pérdida y eso puede llevar a la desaparición de los productos. Cualquier negocio, si no tiene flujo de caja, no puede cubrir los gastos y no puede hacer operaciones a pérdida por tiempo indefinido”, apuntó Larrazábal.

“El hecho de que consultes a una empresa, no refleja la realidad del universo del sector. Un sector puede tener realidades diferentes, no es un tema sencillo (…) Yo creo que hay un rechazo de entrada porque hemos planteado que los controles y precios son dañinos”, afirmó durante una entrevista en Unión Radio.