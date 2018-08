(ANSA) – BOLZANO, 24 AGO – Trovato morto in un canalone l’alpinista tedesco 52enne disperso da ieri pomeriggio sul Monte Nevoso (3.358 metri), che si trova in Alto Adige e fa parte delle Vedrette di Ries nelle Alpi Pusteresi. I soccorritori lo hanno trovato stamani in un canalone del ghiacciaio. I compagni d’escursione avevano dato l’allarme quando durante la discesa dalla vetta ieri pomeriggio avevano visto precipitare il loro amico. Subito sono partite le ricerche e i due tedeschi sotto shock sono stati accompagnati a valle. Stamani il soccorso alpino di Campo Tures ha recuperato la salma. (ANSA).