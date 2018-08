(ANSA) – MILANO, 24 AGO – Un dipendente dell’Atm (Azienda trasporti milanese) è stato aggredito, senza riportare gravi conseguenze, nella serata di ieri, ai tornelli della linea Gialla della metropolitana alla fermata della Stazione Centrale di Milano. Secondo quanto riferito dagli agenti della Polfer, l’aggressore, un italiano di circa 30 anni, ha percosso il dipendente perché lo aveva redarguito in quanto senza biglietto per poi fuggire. L’uomo ha riportato una distorsione alla mano ma non ha voluto essere medicato. (ANSA).