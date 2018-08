(ANSA) – ROMA, 24 AGO – Nuovo motore e penalità in griglia di partenza per la Mercedes di Valtteri Bottas. Nel giorno delle prime libere del GP del Belgio la Fia ha diramato il consueto comunicato che riporta la lista dei nuovi componenti installati dai piloti e per il finlandese delle Stelle d’Argenti è stato superato il numero massimo di componenti della power unit utilizzabili nell’arco della stagione con il quarto motore termico installato. L’utilizzo di una nuova unità obbligherà Bottas a partire in fondo alla griglia, domenica.