(ANSA) – NEW YORK, 24 AGO – Piogge torrenziali con venti a 177 chilometri all’ora. L’uragano di categoria 2 Lane si avvicina pericolosamente alla Hawaii, che comunque non dovrebbero essere colpite direttamente. Circa 4.000 persone sono già senza elettricità nell’isola di Maui, dove è stata evacuata l’area di Lahaina a causa di un incendio. L’allerta è alta: secondo quanto riferito dalla Croce Rosse americana 1.500 persone hanno trascorso la notte fra giovedì e venerdì in vari rifugi allestiti nelle isole. A preoccupare è il fatto che Lane si muove molto lentamente e questo vuol dire che le piogge saranno prolungate, con il rischio di allagamenti e miliardi di dollari di danni come sperimentato lo scorso anno in Texas con l’uragano Harvey.