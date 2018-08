CARACAS – El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de la rectora Tania D’amelio, anunció el proceso de validación de voluntades para los militantes de partidos políticos. Ocho organizaciones serán las que participen con la finalidad de validar sus nóminas de cara al ente rector electoral del país. Aquellas personas que con su huella dactilar formen parte del proceso, afirman estar inscritas en alguna de estas formaciones políticas.

Los partidos que serán parte del proceso son: Cambiemos Movimiento Ciudadano, Soluciones por Venezuela, Independientes por la Comunidad Nacional, Partido Independiente de Venezuela, Liberal ProCiudadanos, Fuerza del Cambio, Lápiz Pro Comunidad y Acción Ciudadana en Positivo.

Estos ocho partidos son los que pudieron lograr el mínimo requerido de manifestaciones de voluntad de 0,5% en 12 estados del país. En total fueron 12 los que participaron en este proceso, al cual estaban convocadas otras 18 formaciones.

AD y UNT retirados de la legalidad

Entre los partidos que no acudieron al proceso de renovación se encuentran Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT). Los partidos de Henry Ramos Allup y Manuel Rosales, respectivamente, eran los últimos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) legalizados ante el CNE. Sin embargo, al no haber acudido a esta última cita, “van a un proceso de cancelación”, señaló D’amelio.

Los dos partidos socialdemócratas ya habían anunciado, a comienzos del mes de agosto, que no serían parte del proceso de renovación. En este sentido, presentaron un documento de protesta al CNE, alegando que ellos no debían ser convocados, al no haberse ausentado en dos elecciones consecutivas.

AD ya había asistido, a comienzos de año, a un proceso de renovación, luego de que no acudiera a las elecciones municipales de diciembre. En ese momento, los partidos Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Puente, también estaban llamados a participar. Sin embargo, los dos primeros no participaron, y la tolda amarilla no logró el número necesario de voluntades.